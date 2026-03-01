CG News: ‘पापा की कुर्सी’ बनी सीख का मंच, बेटियों ने जाना जिम्मेदारी का वजन… जानें उनका अनुभव

आज मम्मा की स्कूल संचालिका वाली कुर्सी पर बैठकर मुझे अहसास हुआ कि एक संस्थान चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य और शिक्षकों का मार्गदर्शन करना आसान नहीं होता। फाइलों के प्रबंधन से लेकर अनुशासन बनाए रखने तक निर्णय लेने की क्षमता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया और बहुत कुछ सिखाया। तनिषा शर्मा (कक्षा 10), मम्मी: पदमा शर्मा (स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर)