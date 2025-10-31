CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्रिका से बातचीत, कहा-मेड इन छत्तीसगढ़ की नायाब संरचना है हमारा नया विधानसभा भवन

आज जब वे विधानसभा अध्यक्ष है, तो हमारा लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा, अत्याधुनिक भवन में लगने के लिए तैयार है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ‘पत्रिका’ से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का निर्माण ‘मेक इन छत्तीसगढ़’ की तर्ज पर हुआ है। लोकतंत्र की मजबूरी के लिए विधानसभा अध्यक्ष स्वयं विधानसभा के सत्र की अवधि बढ़ाने के पक्ष में भी नजर आए। पेश है डॉ. रमन सिंह से पत्रिका छत्तीसगढ़ के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे की विशेष बातचीत के प्रमुख अंश…