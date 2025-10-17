फिर कानून पर चला रसूख का पहिया, चेकिंग के दौरान सिपाही पर कार चढ़ाने की कोशिश, अब तक 48 पुलिसकर्मियों पर हमला

CG Crime News: राजधानी में रसूखदारों का दंभ इस कदर है कि कानून की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी रोड में पुलिस आधी रात नशे में कार चलाने वालों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार चालक ने चेकिंग कर रहे सिपाही को कुचलने की कोशिश की। कार की टक्कर से सिपाही उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। फिर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस जवान को कुचलने की कोशिश की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दो ट्रैफिक सिपाहियों को रौंदने की कोशिश की गई थी।