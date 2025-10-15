Crime News: मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर बड़े भाई की हत्या, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद

Crime News: सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। दोनों के बीच मंगलवार की रात खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। बुधवार की सुबह गांव वालों ने थाने में सूचना दी। जबकि पिता ने बताया कि मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे की हत्या की है। ( CG News ) पुलिस उसकी बातों पर भी संदेह जाता रही है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को फिलहाल हिरासत में लिया है।