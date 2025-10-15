Crime News: मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर बड़े भाई की हत्या, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद

मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर बड़े भाई की हत्या ( Photo - Patrika )
Crime News: सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। दोनों के बीच मंगलवार की रात खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। बुधवार की सुबह गांव वालों ने थाने में सूचना दी। जबकि पिता ने बताया कि मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे की हत्या की है। ( CG News ) पुलिस उसकी बातों पर भी संदेह जाता रही है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को फिलहाल हिरासत में लिया है।
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ादोरना निवासी रामचरण लकड़ा और उसके दो पुत्र अमोश लकड़ा 22 वर्ष और निलेश लकड़ा 19 वर्ष मंगलवार की रात घर पर थे। इसी बीच खाना बनाने को लेकर अमोश और निलेश के बीच विवाद हो गया। इस दौरान गुस्से में आकर नीलेश ने मोबाइल चार्जर से बड़े भाई को गला कसकर दबा दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर रातभर पिता और पुत्र शव के साथ रहे। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे गांव के लोगों ने मामले की सूचना सीतापुर पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी निलेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस की अबतक हुई पूछताछ में उसने कहा कि उसने भाई को नहीं मारा है। जबकि पिता का भी कहना है कि निलेश ने ही अमोश की हत्या की है।
मृतक के गले पर पुलिस को गला घोंटे जाने के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस पिता के बयान पर भी शंका जाहिर कर रही है। शाम तक शव का पीएम नहीं किया जा सका था। इस संबंध में सीतापुर टीआई सीआर चंद्रा का कहना है कि सबूत जुटाने, जांच और वीडियोग्राफी करने में देरी की वजह से पीएम नहीं हो पाया।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग