Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी

Pm Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 जनवरी से जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के अंतर्गत सिलतरा संचारण एवं संधारण संभाग की ओर से विशेष जागरूकता व पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर मुफ्त बिजली प्राप्त करने और शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने की पूरी जानकारी दी जा रही है।