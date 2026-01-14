Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना {Photo Patrika}
Pm Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 जनवरी से जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के अंतर्गत सिलतरा संचारण एवं संधारण संभाग की ओर से विशेष जागरूकता व पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर मुफ्त बिजली प्राप्त करने और शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने की पूरी जानकारी दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता संजीव सिंह ने बताया कि अधिकृत सोलर एजेंसियां शिविरों में उपस्थित रहकर योजना की प्रक्रिया समझाएंगी। साथ ही मौके पर ही ऑनलाइन पंजीयन भी किया जाएगा।
इन तिथियों को यहां शिविर
16 जनवरी को सिलतरा में
20 जनवरी को अकोली में
22 जनवरी को कन्हेरा में
23 जनवरी को बहेसर
27 जनवरी को गिरौद
29 जनवरी को धनेली
30 जनवरी को गिधौरी
03 फरवरी को निमोरा ग्राम पंचायत में
दो तरफ से मिलती है सब्सिडी
मुख्य अभियंता संजीव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत केन्द्र सरकार 70 हजार रुपए के साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी 30 हजार रुपए प्रदान की जा रही है, जिससे आम नागरिकों को सोलर सिस्टम लगाने में बहुत कम खर्च आता है। उन्होंने ग्रामीण उपभोक्ताओं से आयोजित शिविर में पहुंचकर योजना की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।
