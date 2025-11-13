Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट… तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड

तीनों अस्पतालों के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। ये योजना के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सीएमएचओ डॉ. आई नागेश्वर राव ने बताया कि मरीजों ने तीनों निजी अस्पतालों की शिकायतें की थीं। शिकायतों की जांच की गई तो मामला सही पाया गया। तीनों अस्पताल प्रबंधनों को भी जवाब का मौका दिया गया, लेकिन वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में रायपुर स्थित स्टेट नोडल एजेंसी ने इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।