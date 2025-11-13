Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट... तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड(photo-patrika)
Ayushman Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयुष्मान भारत योजना के पैकेज के बाद भी मरीजों से अतिरिक्त पैसे लेना महासमुंद जिले के तीन अस्पतालों को भारी पड़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे तीन निजी अस्पतालों को तीन माह के लिए योजना से सस्पेंड कर दिया है। अब इन अस्पतालों में योजना के तहत इलाज नहीं हो पाएगा। इन अस्पतालों में महानदी हॉस्पिटल महासमुंद, सेवा भवन हॉस्पिटल जगदीशपुर पिथौरा व अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली शामिल हैं।
तीनों अस्पतालों के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। ये योजना के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सीएमएचओ डॉ. आई नागेश्वर राव ने बताया कि मरीजों ने तीनों निजी अस्पतालों की शिकायतें की थीं। शिकायतों की जांच की गई तो मामला सही पाया गया। तीनों अस्पताल प्रबंधनों को भी जवाब का मौका दिया गया, लेकिन वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में रायपुर स्थित स्टेट नोडल एजेंसी ने इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना में पंजीकृत अस्पताल मरीजों का योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इलाज नहीं करता या आयुष्मान कार्ड से नि:शुल्क इलाज करने से मना करता है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 104 पर की जा सकती है। यही नहीं, सीएमएचओ व बीएमओ कार्यालय में लिखित शिकायत भी की जा सकती है।
