CG News: बी.वॉक. जेम एंड ज्वेलरी में प्रवेश, 14 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे बल्कि उद्योग के बदलते वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यावहारिक दक्षता भी हासिल कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के विज़न के अनुरूप, परंपरागत रत्न एवं आभूषण उद्योग में हो रहे टेक्नोलॉजी परिवर्तन के ट्रांज़शिन फेज के दौरान मौजूद स्किल गैप को पूरा करने के उद्देश्य से त्रि-वर्षीय, मल्टी लेवल एग्जिट प्रोग्राम - बी.वॉक. जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रोफेशनल प्रारंभ किया गया है।