कुदरत के कहर में घिरा बस्तर… बाढ़ पीड़ितों के लिए तीन राज्यों ने बढ़ाया मदद का हाथ, MP ने भेजी 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहायता राशि और राहत सामग्री भेजने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही सीएम ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत का हृदय से आभार जताया है। सीएम साय ने कहा, सरकार ने भी बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुंचाने का काम किया है। बता दें कि बस्तर में लगातार बारिश कई गांवों में हालात दयनीय हो गए थे। नदी-नालों के उफनाने से कई जगह पुल और पुलिया टूट गई थीं। कई गांवों में अंधेरा छा गया था।