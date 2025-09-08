8, 9, व 10 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कहीं भारी तो कहीं तेज हवाओं की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दो दिनों बाद पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। सोमवार को मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव समेत कई जिले शामिल हैं।