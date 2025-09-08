Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

8, 9, व 10 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कहीं भारी तो कहीं तेज हवाओं की संभावना

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दो दिनों बाद पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

Photo- Patrika Network
Photo- Patrika Network

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दो दिनों बाद पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। सोमवार को मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव समेत कई जिले शामिल हैं।

वहीं पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर जिले में बारिश का दौर थम सा गया है। उमसभरी गर्मी ने लोगों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। रविवार को दिनभर धूप-छांव का खेल चलता रहा, शाम को बादल छाए जरूर, लेकिन बारिश न होने से राहत नहीं मिली। हवा में नमी बढ़ी और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ, जिससे चिपचिपी गर्मी ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी।

ये भी पढ़ें

मौसम ने लिया यू-टर्न, धुआंधार बारिश से बदला मिजाज, अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी
रायपुर
CG Heavy rain, cg Weather Update

CG Weather Update: राहत की आस अब 10 सितंबर से

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीभरी हवाओं के कारण सोमवार को जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 10 सितंबर से प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। यदि अनुमान सही साबित हुआ तो उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। 8, व 9 सितंबर को कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ और कोरबा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। सरगुजा और सूरजपुर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

वहीं सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है, जबकि महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर-चांपा में हल्की बारिश हो सकती है। बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, मरवाही और कोरिया जिलों में भी बारिश की संभावना है।

CG Weather Update: प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान

स्थान- अधिकतम- न्यूनतम
बिलासपुर - 32.4 - 25.4
पेंड्रा - 32.8 - 22.0
अंबिकापुर - 33.0 - 22.9
रायपुर - 32.5 - 25.2
जगदलपुर - 30.8 - 23.8
राजनांदगांव - 34.0 - 21.5

ये भी पढ़ें

Weather Update: 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय! इस जिले में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट
कोरबा
weather update today (Patrika.com)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 12:56 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 8, 9, व 10 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कहीं भारी तो कहीं तेज हवाओं की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.