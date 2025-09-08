8, 9, व 10 सितंबर को जमकर बरसेंगे बादल, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कहीं भारी तो कहीं तेज हवाओं की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दो दिनों बाद पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। सोमवार को मौसम विभाग ने सेंट्रल छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इसमें दुर्ग, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव समेत कई जिले शामिल हैं।
वहीं पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर जिले में बारिश का दौर थम सा गया है। उमसभरी गर्मी ने लोगों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। रविवार को दिनभर धूप-छांव का खेल चलता रहा, शाम को बादल छाए जरूर, लेकिन बारिश न होने से राहत नहीं मिली। हवा में नमी बढ़ी और तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ, जिससे चिपचिपी गर्मी ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीभरी हवाओं के कारण सोमवार को जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 10 सितंबर से प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। यदि अनुमान सही साबित हुआ तो उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। 8, व 9 सितंबर को कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ और कोरबा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। सरगुजा और सूरजपुर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
वहीं सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है, जबकि महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर-चांपा में हल्की बारिश हो सकती है। बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, मरवाही और कोरिया जिलों में भी बारिश की संभावना है।
स्थान- अधिकतम- न्यूनतम
बिलासपुर - 32.4 - 25.4
पेंड्रा - 32.8 - 22.0
अंबिकापुर - 33.0 - 22.9
रायपुर - 32.5 - 25.2
जगदलपुर - 30.8 - 23.8
राजनांदगांव - 34.0 - 21.5