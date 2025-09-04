Weather Update: 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय! इस जिले में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

मंगलवार को हुए झमाझम बारिश के बाद बालकोनगर क्षेत्र स्थित गायत्री मंदिर के समीप सड़क पर जल-जमाव की स्थिति निर्मित हुई। लोगाें को आवाजाही में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थिति यह रही कि कई दुकानाें में सड़क का गंदा पानी दुकानों में घुस गया। इसे लेकर स्थानीय लोगाें में नाराजगी है। लोगाें का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़क भी जर्जर हो चुकी है। लेकिन सड़क के मरम्मत और बारिश के पानी निकासी को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।