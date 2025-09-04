Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

Weather Update: 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय! इस जिले में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। इसे लेकर सावधानी बतरने का कहा गया है।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 04, 2025

weather update today (Patrika.com)
weather update today (Patrika.com)

Weather Update: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। इसे लेकर सावधानी बतरने का कहा गया है।

प्रदेश में तीन अलग-अलग चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। इसका असर जिले में भी पड़ने की संभावना जताई है। इसके लिए मौसम विभाग ने गुरुवार को जिले में झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया है। बुधवार को मौसम पल-पल बदलता रहा। सुबह से कभी तेज धूप, बदली तो कभी बूंदाबांदी तो कभी रिमझिम बारिश हुई। इस दौरान लोग बाहर निकलने से पहले अपने साथ छाते और रैनकोट साथ रखे रहे।

वहीं कुछ लोग बारिश शुरू होते ही छांव की तलाश करते रहे और फिर बारिश कम होने के बाद गंतव्य के लिए रवाना हुए। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हुए। इस बीच विभाग ने जिले में औसतन पांच मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है।

पिछले तीन दिनाें से मौसम में हुए बदलाव के बाद से लोगाें को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान ३० डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम तापमान २४ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है।

बालकोनगर में गायत्री मंदिर के पास जलजमाव

मंगलवार को हुए झमाझम बारिश के बाद बालकोनगर क्षेत्र स्थित गायत्री मंदिर के समीप सड़क पर जल-जमाव की स्थिति निर्मित हुई। लोगाें को आवाजाही में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थिति यह रही कि कई दुकानाें में सड़क का गंदा पानी दुकानों में घुस गया। इसे लेकर स्थानीय लोगाें में नाराजगी है। लोगाें का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़क भी जर्जर हो चुकी है। लेकिन सड़क के मरम्मत और बारिश के पानी निकासी को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

