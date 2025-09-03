Weather Update: खाड़ी में बना निम्न दबाव, अगले 24 घंटे में होगी तेज बारिश! मौसम विभाग ने जताई संभावना

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बचने के लिए खान-पान के साथ बारिश से बचने की जरूरत है, साथ ही अगर किसी को सर्दी-बुखार की शिकायत हो तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच कराए, ताकि समय से उपचार हो सके। वहीं इन दिनों लोगों के ज्यादातर लोगों को तेज बूखार के साथ उल्टी शुरू हो जा रही है, इससे भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, इससे इन दिनों अस्पतालों के बेड पर 80 प्रतिशत मरीज मौसमी बीमारी से पीड़ित होकर भर्ती हो रहे हैं। इससे सावधानी बेहद जरूरी है।