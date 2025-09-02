द्रोणिका का तगड़ा असर.. बदली हवा की दिशा, 4 सितंबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

इस मौसमी तंत्र का प्रभाव मुख्यत: मध्य छत्तीसगढ़ रहने की सभावना है। यानी इसके प्रभाव से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में 2 से 4 सितंबर तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और एक दो स्थानों पर अतिभारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा एक अन्य सिस्टम और तैयार हो रहा है। जिसमें द्रोणिका के दक्षिण की ओर झुकने के संकेत है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना है। मंगलवार को दोपहर से रात के बीच अधिकांश हिस्सो में हल्की से मध्यम बारिश का आंकलन किया गया है। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे।