Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

Weather Update: प्रदेश में अगले दो दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

Weather Update: दुर्ग जिले में भारी बारिश का अनुमान लगाया था, मगर बुधवार को मौसम तंत्र में हुए बदलाव के बाद अब वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण रहने के संकेत दिए गए हैं।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 03, 2025

Weather Update: प्रदेश में अगले दो दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी
भारी बारिश (AI Image)

Weather Update: बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बने निन दाब क्षेत्र के प्रभाव के कारण अगले दो दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। मंगलवार को मौसम विभाग ने मानसून पट्टी के तहत दुर्ग जिले में भारी बारिश का अनुमान लगाया था, मगर बुधवार को मौसम तंत्र में हुए बदलाव के बाद अब वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण रहने के संकेत दिए गए हैं।

मौसम विभाग ने दुर्ग संभाग में भी मध्यम बारिश का पूर्वानुमान दिया है। हालांकि, मंगलवार की दोपहर में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, जिससे लगा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन हवा के साथ बादल आगे बढ़ गए। दुर्ग जिले में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम पारा 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल, दुर्ग जिले का मौसम ठंडकभरा है। उमस नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Weather Update: प्रदेश में अगले दो दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट