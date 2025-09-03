Weather Update: प्रदेश में अगले दो दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने दुर्ग संभाग में भी मध्यम बारिश का पूर्वानुमान दिया है। हालांकि, मंगलवार की दोपहर में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, जिससे लगा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन हवा के साथ बादल आगे बढ़ गए। दुर्ग जिले में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम पारा 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल, दुर्ग जिले का मौसम ठंडकभरा है। उमस नहीं है।