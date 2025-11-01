CG News: गुजरात की धरती पर चमका बस्तर, नए छत्तीसगढ़ की झलक देख PM मोदी हुए प्रभावित…

गुजरात की धरती पर चमका बस्तर: नए छत्तीसगढ़ की झलक देख प्रधानमंत्री मोदी हुए प्रभावित(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की धरती-संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा ने सभी का मन मोह लिया। यह झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन, परंपराओं और विकास यात्रा का जीवंत प्रतीक बनकर उभरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में समिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्रतीकात्मकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया।
झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गौर नृत्य ने बस्तर की आन-बान और सामूहिकता की भावना को सजीव कर दिया। उनके पास रखी पारंपरिक तुरही बस्तर के पर्वों की गूंज और लोक उल्लास की प्रतीक बनी। वहीं, नंदी का चित्रण बस्तर की गहरी लोक आस्था और शिव उपासना की परंपरा को अभिव्यक्त करता नजर आया।
झांकी के मध्य भाग में बस्तर के विकास और परिवर्तन की यात्रा को कलात्मक रूप में दर्शाया गया। कभी नक्सलवाद से प्रभावित यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। झांकी के अंतिम भाग में टोकरी लिए महिला की प्रतिमा बस्तर की स्त्री शक्ति, श्रम और सृजनशीलता का प्रतीक बनी। झांकी की ढोकरा शिल्पकला से की सजावट ने बस्तर के शिल्पकारों की कलात्मकता और परंपरागत कौशल को दर्शाया।
