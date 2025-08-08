कला और समर्पण की मिसाल: जगदलपुर की बेटी ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया पैडी पोट्रेट, देखकर खुश हुए मोदी

CG News: नई दिल्ली में आयोजित एम.एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका धान से निर्मित एक अनोखा पोर्ट्रेट भेंट किया गया। इस पोर्ट्रेट को बस्तर की बेटी डॉ. सुरभि वर्मा द्वारा बनाया गया है।
धान की विभिन्न किस्मों से बनी यह खूबसूरत तस्वीर छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पोर्ट्रेट को देख प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद खुशी जताई। यह विशेष भेंट प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्यक्रम के दौरान सौंपी।
डॉ. सुरभि वर्मा के अनुसार, बीते चार सालों से वो पैडी पोट्रेट बना रही हैं। पैडी पोट्रेट बनाने में दक्षता इतनी है कि वो दोनों हाथों से एक साथ उसे बना सकती हैं। पैडी के अलावा मिलेट्स और वेजिटेबल से भी वो पोट्रेट बना लेती हैं। उनको बचपन से ही ड्राइंग–पेंटिंग का शौक था। पैडी पोट्रेट बनाने में जब महारत हासिल कर ली, तो उन्होंने जोनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आयोजनों में शिरकत की।
पीएम मोदी से पहले डॉ सुरभि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी पोट्रेट पैडी से बना चुकी हैं।
'पैडी पोट्रेट' दरअसल धान के दानों और उनके हिस्सों से बनाई जाने वाली कलाकृति है। यह बेहद सूक्ष्म और समय-साध्य कला है, जिसमें चेहरे के भाव, रंग-छाया और गहराई को सिर्फ धान के माध्यम से उकेरा जाता है। डॉ. सुरभि इस क्षेत्र में बीते चार वर्षों से प्रयोग और प्रदर्शन कर रही हैं।