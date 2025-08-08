कला और समर्पण की मिसाल: जगदलपुर की बेटी ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया पैडी पोट्रेट, देखकर खुश हुए मोदी

डॉ. सुरभि वर्मा के अनुसार, बीते चार सालों से वो पैडी पोट्रेट बना रही हैं। पैडी पोट्रेट बनाने में दक्षता इतनी है कि वो दोनों हाथों से एक साथ उसे बना सकती हैं। पैडी के अलावा मिलेट्स और वेजिटेबल से भी वो पोट्रेट बना लेती हैं। उनको बचपन से ही ड्राइंग–पेंटिंग का शौक था। पैडी पोट्रेट बनाने में जब महारत हासिल कर ली, तो उन्होंने जोनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आयोजनों में शिरकत की।