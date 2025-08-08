8 अगस्त 2025,

जांजगीर चंपा

2 करोड़ से गिरौदपुरी धाम का होगा विकास, CM साय ने किया ऐलान, अजा प्राधिकरण का बजट अब 75 करोड़

Janjgir Champa News: मुख्यमंत्री ने गिरौदपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 08, 2025

chhattisgarh cm new pic
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ( Photo- DPR Chhattisgarh )

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने गिरौदपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया।

उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर के निर्माण की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर वर्ष समय पर आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सीएसआर मद की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व स्थानीय क्षेत्र के विकास में हो… CM साय ने BSP के नए निदेशक महापात्र से कही ये बात
रायपुर
मुख्यमंत्री से बीएसपी के नए निदेशक महापात्र ने की मुलाकात (फोटो सोर्स- DPR)

हम मुफ्त बिजली योजना की ओर बढ़ रहे

मुख्यमंत्री ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा, बिजली बिल हाफ से हम मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। इसमें भारी सब्सिडी जनता को दी जा रही है। लोगों को इसके लिए बैंक से लोन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं।

किसान की बेटी को सीएम ने गोद में उठाया

सीएम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा, जांजगीर में नन्हीं सृष्टि से मुलाकात हुई। बिटिया से मिलकर मन को अच्छा लगा। किसान योगेंद्र पांडेय अपनी तीन वर्षीय पुत्री सृष्टि पांडेय को लेकर ग्राम भणेसर से विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। योगेंद्र ने भावुक होकर कहा, जब मुख्यमंत्री ने सृष्टि को गोद में उठाया, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी और हम दोनों के लिए यह पल हमारे जीवन की सबसे अनमोल स्मृति बन गई है जो जीवन भर याद रहेगी।

देवालय में बजते शंख की ध्वनि होती हैं बेटियां।
देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि होती हैं बेटियां।
खुशनसीब हैं वो जिनके आंगन में होती हैं बेटियां।
जग की तमाम खुशियों की जननी होती हैं बेटियां।

ये भी पढ़ें

CM साय ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात, मिली 600 करोड़ रोड निर्माण की सौगात… अब यहां बिछेगा सड़कों का जाल
रायपुर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले CM साय (फोटो सोर्स- DPR)

