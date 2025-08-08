2 करोड़ से गिरौदपुरी धाम का होगा विकास, CM साय ने किया ऐलान, अजा प्राधिकरण का बजट अब 75 करोड़

सीएम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा, जांजगीर में नन्हीं सृष्टि से मुलाकात हुई। बिटिया से मिलकर मन को अच्छा लगा। किसान योगेंद्र पांडेय अपनी तीन वर्षीय पुत्री सृष्टि पांडेय को लेकर ग्राम भणेसर से विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। योगेंद्र ने भावुक होकर कहा, जब मुख्यमंत्री ने सृष्टि को गोद में उठाया, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी और हम दोनों के लिए यह पल हमारे जीवन की सबसे अनमोल स्मृति बन गई है जो जीवन भर याद रहेगी।