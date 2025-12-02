KBC 2025 News: KBC में चमकेगी जांजगीर की बेटी! अमिताभ के सामने देंगी बड़े सवालों का जवाब

KBC 2025 News: जांजगीर-चांपा ज़िले को आज गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उनकी होनहार बेटी देश के सबसे पॉपुलर क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में आने वाली है। अमिताभ बच्चन के होस्ट किए जाने वाले इस मशहूर प्रोग्राम में आकर उसने न सिर्फ़ अपने परिवार का बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है।