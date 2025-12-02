KBC 2025 News: KBC में चमकेगी जांजगीर की बेटी! अमिताभ के सामने देंगी बड़े सवालों का जवाब

जांजगीर जिले की बेटी केबीसी में नजर आएंगी (photo source- Patrika)
KBC 2025 News: जांजगीर-चांपा ज़िले को आज गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उनकी होनहार बेटी देश के सबसे पॉपुलर क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में आने वाली है। अमिताभ बच्चन के होस्ट किए जाने वाले इस मशहूर प्रोग्राम में आकर उसने न सिर्फ़ अपने परिवार का बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है।
KBC के लिए चुना जाना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोसेस है। लाखों रजिस्ट्रेशन, लगातार ऑनलाइन क्विज़ और इंटरव्यू राउंड के बाद पार्टिसिपेंट्स को शो के लिए चुना जाता है। जांजगीर ज़िले की इस बेटी का सिलेक्शन उसकी कड़ी मेहनत, नॉलेज और कॉन्फिडेंस का सबूत है।
जैसे ही यह खबर फैली कि वह KBC में आएंगी, उनके गांव और आस-पास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके परिवार को लगातार फोन कॉल्स और शुभकामनाएं मिल रही हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार भी शाम को अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर उनका लाइव परफॉर्म देखने के लिए उत्सुक रहते हैं।
जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन ने भी उनकी इस कामयाबी की तारीफ की है। अधिकारियों का कहना है कि जिले से निकलकर नेशनल लेवल पर पहचान बनाने वाला टैलेंट पूरे इलाके में विकास और पॉजिटिव माहौल की निशानी है।
KBC 2025 News: जैसे ही उनके शो में आने की खबर आई, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। लोग Facebook, Instagram और WhatsApp पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह गेम में शानदार परफॉर्म करेंगी और बड़ी रकम लेकर लौटेंगी।
3 दिसंबर को रात 9 बजे आने वाले एपिसोड में, वह अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर अपनी समझ और समझदारी से सवालों के जवाब देती दिखेंगी। दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह कितना आगे जा सकती हैं और क्या वह अपने सपनों को जीत में बदल सकती हैं।
