Sunday Guest Editor: लड़की है, खेलकर क्या करेगी..! बन गई प्रदेश की पहली नेशनल कोच, कई मेडल जीते…

Sunday Guest Editor: देश में लड़की होने के कारण शुरू से ही परिवार से यह सुनने मिला कि लड़की को खेल सिखा कर क्या करेंगे। लेकिन किस्मत और मेहनत ने आज उस लड़की को म्यूथाई का नेशनल कोच बना दिया। हाल ही में भारत की म्यूथाई खेल संस्था यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया (UMAI) की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रायपुर की म्यूथाई चैंपियन टिकेश्वरी साहू को आधिकारिक रूप से नेशनल कोच का दर्जा दिया। 25 साल की टिकेश्वरी कहती हैं कि मेरी सफलता में सभी का सहयोग मिला है। मेरे मामा देवेंद्र साहू यदि मुझे बचपन में खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं करते तो शायद में आज यहां तक नहीं पहुंच पाती।