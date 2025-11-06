एमडी-एमएस काउंसलिंग में बदलाव! सीट मिली तो एडमिशन लेना ही होगा, नई नियम लागू…

CG Medical Counseling: रायपुर प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के पीजी कोर्स एमडी-एमएस में आवंटित सीट को स्वीकार करने के बाद छात्रों को हर हाल में एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्र स्वत: ही प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यही नहीं, किसी भी राउंड की काउंसलिंग के लिए पात्र भी नहीं रहेंगे। गौर करने वाली बात ये है कि एमबीबीएस कोर्स में निजी कॉलेजों में प्रवेश अनिवार्य नहीं था। छात्र दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रवेश के लिए अगले राउंड का इंतजार करते थे।