MBBS-BDS काउंसलिंग में गड़बड़ी! बैंक ने 250 छात्रों की सुरक्षा राशि रोकी, DMI ने मैनेजर को तलब किया…

बैंक मैनेजर का दावा था कि पिछले साल कांउसलिंग कराने वाली एजेंसी ने विद्यार्थियों की डिटेल देरी दी। इस कारण फीस वापसी में देरी हो रही है। डीएमई को उन्होंने ये भी बताया कि डेटा 6 माह में स्वत: ही डिलीट हो जाता है। ऐसी कई तकनीकी कारणों से फीस वापसी में देरी हो रही है। बता दें कि जो विद्यार्थी काउंसलिंग में शामिल होते हैं, लेकिन कोई सीट नहीं मिलती, उनकी सुरक्षा निधि की राशि लौटाने का नियम है। ये यही राशि है, जिसे बैंक लौटाने में देरी कर रही है।