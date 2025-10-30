Raipur News: गीतांजलि ने इलाज के बाद समाजसेवा की ठानी, मां-बेटी के दामन में छाई खुशियां

कांटाभांजी से आईं आरती दास और उनकी बेटी स्नेहा दास दोनों दिल की बीमारी की जद में आ गईं। आरती की आंखें नम हो जाती हैं जब वे बताती हैं, बेटी के जन्म से ही मेरे दिल में छेद था। 2011 से उसका इलाज शुरू हुआ और 2014 में ऑपरेशन हो गया। स्नेहा अब सातवीं क्लास में है, लेकिन उसके दर्द से हम उबर ही नहीं पाए थे कि 2017 में मेरे दिल में भी छेद निकला। ऑपरेशन हुआ। बेंगलूरु में इलाज के दौरान हमें सत्य साईं हॉस्पिटल का पता चला। आज हम दोनों स्वस्थ हैं।