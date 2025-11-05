CG News: खांसी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील

जब इस सिरप को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया तो यह अवमानक (फर्जी) पाया गया। विभाग ने इसके निर्माता से संपर्क कियाजिसने इसे अपना उत्पाद मानने से साफ इनकार कर दिया।जिससे यह सिद्ध हो गया कि सिरप नकली था। यह सिरप वही है। जिसे राजस्थान में समान सामग्री वाले सिरप से बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। अक्टूबर में इस स्टोर को सील कर दिया गया था और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।