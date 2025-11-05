CG News: खांसी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील

खाद्य और औषधि विभाग ने की कार्रवाई (Photo patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए खांसी की सिरप की जांच में नकली पाए जाने के बाद खाद्य और औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुलेश्वर मेडिकल स्टोर्स के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह प्रदेश में नकली दवाओं के व्यापार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा किए गए निरंतर निरीक्षण अभियान के तहत, गरियाबंद जिले के राजिम स्थित कुलेश्वर मेडिकल स्टोर से बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फॉर्मूलानामक सिरप का नमूना संकलित किया गया था। जांच में यह पाया गया कि सिरप के लेबल पर बैच नंबर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख नहीं था।जिससे इसे संदिग्ध माना गया।
जब इस सिरप को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया तो यह अवमानक (फर्जी) पाया गया। विभाग ने इसके निर्माता से संपर्क कियाजिसने इसे अपना उत्पाद मानने से साफ इनकार कर दिया।जिससे यह सिद्ध हो गया कि सिरप नकली था। यह सिरप वही है। जिसे राजस्थान में समान सामग्री वाले सिरप से बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। अक्टूबर में इस स्टोर को सील कर दिया गया था और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।
विभाग ने सीताराम साहू को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत गिरफ्तार किया। विभागीय मंत्री और सचिव के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा नकली दवाओं का व्यापार जन स्वास्थ्य के लिए घातक है। हम हमेशा सतर्क हैं और दवा बाजार को शुद्ध रखने का संकल्प लेते हैं।
