CG Road Accident: बेटे की बुलेट के पहिए में जा फंसी पीछे बैठी मां की साड़ी, फिर सड़क पर अचानक मच गई अफरा-तफरी

बेटे की बुलेट के पहिए में जा फंसी पीछे बैठी मां की साड़ी (Photo Patrika)
CG Road Accident: जांजगीर चाम्पा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम झिलमिली के पंचायत भवन के पास बुधवार को दोपहर लगभग 2 से 3 बजे की बीच बुलेट पर सवार मां-बेटे पामगढ़ की ओर से बिलासपुर मुंगेली जा रहे थे।
तभी शिवरीनारायण-पामगढ़ मुख्य मार्ग में ग्राम बुलेट पर पीछे बैठी महिला की साड़ी का पल्लू पहिए में फंस गया जिसके वजह से सड़क पर गिरकर गई।
जिससे महिला के सिर और कमर पर गंभीर चोट आई है। इसी दौरान पामगढ़ थाना पुलिस के एएसआई रामदुलार साहू और प्रधान आरक्षक रामलाल मार्कण्डेय किसी काम से मुलमुला थाना जा रहे थे जिन्होंने अपनी गाड़ी रोककर सड़क पर घायल पड़ी महिला को एबुलेंस के मदद से बिलासपुर अस्पताल भिजवाया।
