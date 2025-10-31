CG News: छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का कहर, एक माह में 10 से ज्यादा मौतें, साल में 200 पार

CG News: प्रदेश में मधुमक्खियों का हमला जानलेवा बनता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में दो से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक महीने में 10 से ज्यादा लोगों की जानें इसके हमले से गई हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये इलाज के बाद ठीक तो हो गए, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, पूरे सालभर में मधुमक्खियों के हमले से 200 से ज्यादा लोग जान गंवाते हैं। किसी को इसके काटने से एलर्जी हो तो इलाज में लापरवाही न करें। तत्काल अस्पताल पहुंचकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज जरूरी है। जरा सी लापरवाही या देर करने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है।