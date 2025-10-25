Raipur News: खुदकुशी करने से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, महिला के पति सहित चार को भेजा जेल

पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीया मंजुषा गोस्वामी की शादी करीब साल भर पहले करन नगर न्यू चंगोराभाठा निवासी पूर्वेंद्रगिरी गोस्वामी के साथ हुई थी। वीडियो में उसने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की ओर से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मंगलवार को टीवी के रिमोट को लेकर पति पूर्वेंद्रगिरी ने उससे मारपीट की थी। इससे दुखी होकर मंजुषा अपने कमरे में चली गई और अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। इसमें उसने पति पूर्वेंद्रगिरी, देवर अभिषेकपुरी, ससुर विजयपुरी और सास पुष्पलता गोस्वामी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके चलते उसने खुदकुशी करना बताया। यह वीडियो उसने अपनी मां को भेजा था। इसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।