CG News: राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले भूपेश बघेल… देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस से बातचीत के दौरान राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कल सासाराम से पटना तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा लगातार 17 दिनों तक चलेगी, जिसके दौरान राहुल गांधी करीब 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे।
भूपेश बघेल ने इसे केवल पदयात्रा नहीं, बल्कि "मतदाता अधिकार यात्रा" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है और खासकर "वोट चोरी के खिलाफ" कांग्रेस का बड़ा अभियान होगी। बघेल ने दावा किया कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान आम जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और देशभर में लोकतंत्र व मतदाता अधिकारों को सुरक्षित करने का संदेश देंगे।