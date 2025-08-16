CG News: राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले भूपेश बघेल… देखें Video

भूपेश बघेल ने इसे केवल पदयात्रा नहीं, बल्कि "मतदाता अधिकार यात्रा" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है और खासकर "वोट चोरी के खिलाफ" कांग्रेस का बड़ा अभियान होगी। बघेल ने दावा किया कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान आम जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और देशभर में लोकतंत्र व मतदाता अधिकारों को सुरक्षित करने का संदेश देंगे।