कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय! 12 जुलाई को समाप्त होगा दीपक बैज का कार्यकाल, दावेदारों की दिल्ली दौड़ शुरू

CG Congress Politics: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के तीन साल का कार्यकाल जुलाई में पूरा होगा। इसे पहले ही संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। यहां तक दो प्रमुख दावेदारों के नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस ङ्क्षसहदेव और पूर्व मंत्री उमेश पटेल का नाम सबसे प्रमुख है। इन दिनों दोनों नेताओं का दिल्ली प्रवास पर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।