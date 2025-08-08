8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: केंद्र और राज्य सरकार की ड्रीम योजना को लेकर भारी लापरवाही, निकायों में सोलर सिस्टम लगाने में अधिकारी नहीं दिखा रहे फुर्ती

CG News: निकायों पर करोड़ों में बिजली बिल बकाया है। जानकारी के अनुसार, 184 नगरीय निकायों को मिलाकर 1000 करोड़ से अधिक बकाया बिजली बिल है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 08, 2025

CG News: केंद्र और राज्य सरकार की ड्रीम योजना को लेकर भारी लापरवाही, निकायों में सोलर सिस्टम लगाने में अधिकारी नहीं दिखा रहे फुर्ती

CG News: राज्य के नगरीय निकायों का बिजली बिल कम करने के लिए सोलर ऊर्जा का बढ़ावा देना अनिवार्य किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की इस ड्रीम योजना को लेकर लेकिन ज्यादातर निकायों के अधिकारी भारी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं, कुछेक निकायों में ही सोलर सिस्टम लगाया गया है, लेकिन यहां भी बिजली बिल में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी निकायों पर करोड़ों में बिजली बिल बकाया है। जानकारी के अनुसार, 184 नगरीय निकायों को मिलाकर 1000 करोड़ से अधिक बकाया बिजली बिल है। इसके समायोजन के लिए निकायों ने शासन को पत्र लिखा था।

कहीं काम कर रहा, कहीं नहीं

कुछ नगर निगम और नगर पालिका में सोलर एनर्जी सिस्टम तो लगाए गए हैं। ज्यादातर नगर निगमों में ये सिस्टम बंद ही पड़े हैं। कारण पैनल इंस्टालेशन नहीं हुए हैं तो कहीं पर इसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। अचानक बिजली गुल होने पर दिन में निकाय के विभागों में अंधेरा पसरा रहता है।

शासन ने दो दिन पहले कुछ निकायों की राशि जमा की

निकायों के भारी भरकम बिजली बिल का बकाया और सरचार्ज की राशि नगरीय प्रशासन विभाग ने बिजली विभाग में जमा की है। इसमें रायपुर और बिरगांव नगर निगम की राशि अभी जमा नहीं की गई है। जिन निकायों की राशि जमा की गई, उनकी भी राशि अभी भी लाखों-करोड़ों में है।

बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट

सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट होगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने नागपुर की डीआर कंसल्टेंट को ऑडिट का काम सौंपा है। ये एजेंसी सभी निकायों के भवनों, स्ट्रीट लाइट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि का सर्वे कर बिजली की खपत का आकलन करेगी और अनावश्यक रूप से विद्युत खपत को कम करने के लिए सुझाव भी देगी।

नागपुर की कंपनी को सौंपा काम, विद्युत खपत कम करने देगी सुझाव: नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि एनर्जी ऑडिट के लिए उक्त संस्था का चयन किया गया है। इसलिए संस्था को एनर्जी के ऑडिट के लिए सहयोग प्रदान करें। जानकारी के अनुसार, सभी निकायों को मिलाकर बिजली बिल एक हजार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है।

निकायों का इतना बिजली बिल बकाया

नगर निगम बकाया राशि

रायपुर 296 करोड़ से अधिक

बिरगांव 17 करोड़ से अधिक

धमतरी 10 करोड़ से अधिक

दुर्ग 109 करोड़ से अधिक

भिलाई 163 करोड़ से अधिक

रिसाली 7 करोड़ से अधिक

भिलाई-चरोदा 14 करोड़ से अधिक

राजनांदगांव 47 करोड़ से अधिक

बिलासपुर 151 करोड़ रुपए

कोरबा 3 करोड़ से अधिक

रायगढ़ 10 करोड़ से अधिक

अंबिकापुर 46 करोड से अधिक

चिरमिरी 35 लाख रुपए से अधिक

जगदलपुर 34 करोड़ से अधिक

जियोग्राफिकल डेटा बनेगा

ऑडिट करने वाली एजेंसी निकायों के भवनों, स्ट्रीट लाइट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बोरवेल की बिजली खपत का विश्लेषण करेगी। इसके बाद विद्युत उपयोग तथा अव्यय को कम करने के सुझाव देगी। इसके लिए सभी निकायों में लगाए गए मीटर का सर्वे कर जियोग्राफिकल डेटा तैयार किया जाएगा। शासन का मानना है कि एजेंसी के सुझावों को निकाय पर जब काम होगा तो उन बिजली बिल के बकाए का भार कम होगा।

सभी निकायों में सोलर एनर्जी ऑडिट के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिजली बिल कम करने की दिशा में काम करने अधिकारियों को सोलर सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया है। जहां सिस्टम बंद पड़े हैं, वहां चालू कराने के लिए कहा गया है।

-अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: केंद्र और राज्य सरकार की ड्रीम योजना को लेकर भारी लापरवाही, निकायों में सोलर सिस्टम लगाने में अधिकारी नहीं दिखा रहे फुर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.