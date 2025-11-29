CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के बड़ी खबर, रद्द होगा 49 हजार का कार्ड, जल्दी करवा ले E-KYC

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य की सरकार इनके राशनकार्ड निरस्त कर सकती है। इसकी वजह है इन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं होना। सत्यापन नहीं होने की वजह से ही राशनकार्ड कैंसिल किये जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। अगर आपके अपने राशन कार्ड का EKYC नहीं कराया है तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है।