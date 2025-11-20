तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष…

तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में एसपी-टीआई के घर घुसकर सबक सिखाने की धमकी देने वाले राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत थाने में बुधवार को महज 10 हजार जमा करके छूट गए। बड़ा सवाल है कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 28 केस दर्ज हैं, इनमें से एक भी मामले में पुलिस आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं दिला पाई है? ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म आदि के हैं।
वर्ष 2006 से हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसमें हत्या से लेकर हत्या की कोशिश, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने आदि का मामला है। इसी तरह रोहित के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, अपहरण, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य आदि के मामले दर्ज हैं।
अब तक 28 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक दोनों भाइयों पर जिलाबदर की कार्रवाई नहीं की है। आमतौर पर चुनाव के समय आदतन बदमाश और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ आज तक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी नहीं की गई है, जबकि अन्य बदमाशों के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है।
हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों के कई राजदार पुलिस विभाग में भी हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन आरोपी वीरेंद्र के भाठागांव स्थित आवास में तेलीबांधा और क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा था, उससे कुछ समय पहले इसकी जानकारी आरोपियों को हो गई थी। इसी के चलते वीरेंद्र और रोहित अपना काफी सामान कार में रखकर घर से फरार हो गए थे। इसमें आरोपियों को सूचना देने वालों की अब तक जांच नहीं हुई है।
राज शेखावत ने हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने रायपुर पुलिस को धमकी देते हुए एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी।
साथ ही यह भी कहा था कि बताएंगे घर वालों के साथ बदतमीजी कैसे की जाती है? मौदहापारा पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 224, 296 और 351 के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को डॉक्टर शेखावत ने मौदहापारा थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दी।इसके बाद मुचलका के रूप में 10 हजार रुपए जमा किए। पुलिस ने उन्हें थाने से ही छोड़ दिया। बुधवार को थाना पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत।
