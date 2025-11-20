Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष…

CG News: एसपी-टीआई के घर घुसकर सबक सिखाने की धमकी देने वाले राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत थाने में बुधवार को महज 10 हजार जमा करके छूट गए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष...(photo-patrika)

तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में एसपी-टीआई के घर घुसकर सबक सिखाने की धमकी देने वाले राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत थाने में बुधवार को महज 10 हजार जमा करके छूट गए। बड़ा सवाल है कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 28 केस दर्ज हैं, इनमें से एक भी मामले में पुलिस आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं दिला पाई है? ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म आदि के हैं।

CG News: तोमर मामले में वीडियो जारी कर दी थी धमकी

वर्ष 2006 से हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसमें हत्या से लेकर हत्या की कोशिश, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने आदि का मामला है। इसी तरह रोहित के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, अपहरण, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य आदि के मामले दर्ज हैं।

अब तक 28 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक दोनों भाइयों पर जिलाबदर की कार्रवाई नहीं की है। आमतौर पर चुनाव के समय आदतन बदमाश और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन दोनों आरोपियों के खिलाफ आज तक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी नहीं की गई है, जबकि अन्य बदमाशों के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है।

पुलिस के छापे की खबर भी पहुंची थी आरोपी तक

हिस्ट्रीशीटर तोमर भाइयों के कई राजदार पुलिस विभाग में भी हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन आरोपी वीरेंद्र के भाठागांव स्थित आवास में तेलीबांधा और क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा था, उससे कुछ समय पहले इसकी जानकारी आरोपियों को हो गई थी। इसी के चलते वीरेंद्र और रोहित अपना काफी सामान कार में रखकर घर से फरार हो गए थे। इसमें आरोपियों को सूचना देने वालों की अब तक जांच नहीं हुई है।

थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष

राज शेखावत ने हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने रायपुर पुलिस को धमकी देते हुए एसपी-टीआई के घर घुसने की धमकी दी थी।

साथ ही यह भी कहा था कि बताएंगे घर वालों के साथ बदतमीजी कैसे की जाती है? मौदहापारा पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 224, 296 और 351 के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को डॉक्टर शेखावत ने मौदहापारा थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दी।इसके बाद मुचलका के रूप में 10 हजार रुपए जमा किए। पुलिस ने उन्हें थाने से ही छोड़ दिया। बुधवार को थाना पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा…

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा...(photo-patrika)
रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल – ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल - ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
रायपुर

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक… रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक... रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)
रायपुर

CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! जीईसी बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.