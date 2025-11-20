तोमर केस पर बड़ा खुलासा! SP-TI के घर घुसने की धमकी का वीडियो वायरल, थाने में 10 हजार देकर छूटे करणी सेना अध्यक्ष…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में एसपी-टीआई के घर घुसकर सबक सिखाने की धमकी देने वाले राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत थाने में बुधवार को महज 10 हजार जमा करके छूट गए। बड़ा सवाल है कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित सिंह तोमर के खिलाफ वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 28 केस दर्ज हैं, इनमें से एक भी मामले में पुलिस आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं दिला पाई है? ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म आदि के हैं।