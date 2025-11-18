CG News: डकैतीकांड में बड़ी कार्रवाई! दर्री व जांजगीर-चांपा से दर्जनभर आरोपी गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि डकैती की यह घटना हंडा (जमीन में गड़े धन) की तलाश से जुड़ी है। पुलिस ने डकैती के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा है, उसमें पीड़ित किसान शत्रुघ्न दास के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा दो बैगा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। आरोपियों में जांजगीर चांपा जिले के गांव बिर्रा, कोसमंदा और चांपा के लोग भी हैं। एक युवक को दर्री से पकड़ा गया है, जो शत्रुघ्न के घर बैगा लेकर जाता था।