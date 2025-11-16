Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम पर बोले CM साय, कहा- कांग्रेस पूरी तरह ‘यूज बल्ब’ बन गई है…

Bihar Election Result: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को कहा कि अब विपक्षी दल पूरी तरह यूज बल्ब हो चुके हैं। विपक्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे लगातार हार से बौखला गए हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुयमंत्री ने बताया कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है, तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ईवीएम पर, लेकिन जैसे ही हार होती है, वे उन्हीं संस्थाओं पर उंगली उठाने लगते हैं।