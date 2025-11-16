Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम पर बोले CM साय, कहा- कांग्रेस पूरी तरह ‘यूज बल्ब’ बन गई है...(photo-patrika)
Bihar Election Result: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को कहा कि अब विपक्षी दल पूरी तरह यूज बल्ब हो चुके हैं। विपक्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे लगातार हार से बौखला गए हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुयमंत्री ने बताया कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है, तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ईवीएम पर, लेकिन जैसे ही हार होती है, वे उन्हीं संस्थाओं पर उंगली उठाने लगते हैं।
यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और जनता के विश्वास के साथ अन्याय भी। साय ने कहा कि देश की जनता अब सब समझती है और विपक्ष की इन विरोधाभासी बातों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनाधार से जुड़कर काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विपक्ष जनता से दूर होता जा रहा है और निराधार आरोप लगाकर सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के मार्गदर्शन में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही विश्वास विपक्ष खो चुका है।
