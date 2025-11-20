1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य! ड्यूटी पर लेटलतीफी और जल्दी घर जाने वालों पर लगेगा रोक…

Biometric Attendance: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्यूटी पर लेटतलीफी आने और ऑफिस से जल्दी घर जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर अब एक जनवरी से अंकुश लग जाएगा। संचालनालय में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने इस संबंध में बुधवार को निर्णय लिया। इसी तरह 1 दिसंबर से मंत्रालय में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होगा। आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली:ट्रायल रन 20 नवंबर से शुरू होगा।