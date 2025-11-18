CG News: दोस्त को बचाते-बचाते मौत… चर्रे-मर्रे जलप्रपात में एक्सिस बैंक कर्मचारी बहा

घटना की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंधेरा और तेज बहाव के कारण अभियान रोकना पड़ा। सोमवार सुबह दोबारा खोज अभियान शुरू किया गया। गोताखोरों का अनुमान है कि तेज धारा के चलते युवक काफी दूर बह गया होगा या जलप्रपात के नीचे गहरे हिस्से में फंसा हो सकता है।