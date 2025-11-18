Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: दोस्त को बचाते-बचाते मौत… चर्रे-मर्रे जलप्रपात में एक्सिस बैंक कर्मचारी बहा

CG News: चर्रे-मर्रे जलप्रपात में एक्सिस बैंक कर्मचारी श्याम सागर तेज धारा में बह गया। साथी को बचाते हादसा हुआ। गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी है।

Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

जलप्रपात में डूबने से एक्सिस बैंक कर्मचारी की मौत (photo source- Patrika)

जलप्रपात में डूबने से एक्सिस बैंक कर्मचारी की मौत (photo source- Patrika)

CG News: अंतागढ़ ब्लॉक के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल चर्रे-मर्रे जलप्रपात में रविवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एक्सिस बैंक में कार्यरत 32 वर्षीय श्याम सागर, निवासी चंद्रपुर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब श्याम अपने साथी कृष्ण कुमार सोनी को बचाने के लिए पानी में उतर गया।

CG News: गोताखोरों का अनुमान…

तेज बहाव और गहराई के कारण कृष्ण कुमार डूबने की कगार पर था, जिसे स्टाफ के ही चंदन सिंहा ने किसी तरह बचा लिया। हालांकि, बचाव का प्रयास करते हुए श्याम सागर स्वयं तेज धारा में बह गया। बताया गया कि श्याम को तैरना भी नहीं आता था। कृष्ण कुमार को गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई।

घटना की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंधेरा और तेज बहाव के कारण अभियान रोकना पड़ा। सोमवार सुबह दोबारा खोज अभियान शुरू किया गया। गोताखोरों का अनुमान है कि तेज धारा के चलते युवक काफी दूर बह गया होगा या जलप्रपात के नीचे गहरे हिस्से में फंसा हो सकता है।

रेस्क्यू टीम लगातार तलाशी में जुटी

CG News: समाचार लिखे जाने तक शव बरामद नहीं हो सका था। रेस्क्यू टीम लगातार तलाशी में जुटी हुई है। स्थानीय लोग चर्रे-मर्रे जलप्रपात में सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी को लेकर लंबे समय से चिंता जता रहे हैं। घटना के बाद एक बार फिर सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे प्रयास से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है।

Updated on:

18 Nov 2025 03:42 pm

Published on:

18 Nov 2025 03:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: दोस्त को बचाते-बचाते मौत… चर्रे-मर्रे जलप्रपात में एक्सिस बैंक कर्मचारी बहा

कांकेर

छत्तीसगढ़

