CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हर्बल उम्बरकर यूनिट के मैनेजर भारत फाइनेंस इन्क्लुजन लिमिटेड की रिपोर्ट पर सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संगम मैनेजर युवराज देवहारे, अभिषेक नाथ योगी और मोनेश अहिरवार महिला समूहों के लिए लोन वसूल करते थे और नए सदस्य भी जोड़ते थे, लेकिन इन कर्मचारियों ने ग्राहकों से वसूली की रकम को कंपनी में जमा करने के बजाय उसे अपने पास रख लिया।