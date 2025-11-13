Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

CG News: महिला समूहों से लोन की वसूली कर रकम गबन करने का आरोप है। आरोपियों ने 85 हितग्राहियों से कुल 14 लाख 19 हजार 558 रुपए की वसूली की थी।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार (Photo Patrika )

CG News: राजनांदगांव मोहला पुलिस ने तीन बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर महिला समूहों से लोन की वसूली कर रकम गबन करने का आरोप है। आरोपियों ने 85 हितग्राहियों से कुल 14 लाख 19 हजार 558 रुपए की वसूली की थी, लेकिन उस रकम को कंपनी में जमा नहीं किया, बल्कि उसे हड़प लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हर्बल उम्बरकर यूनिट के मैनेजर भारत फाइनेंस इन्क्लुजन लिमिटेड की रिपोर्ट पर सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संगम मैनेजर युवराज देवहारे, अभिषेक नाथ योगी और मोनेश अहिरवार महिला समूहों के लिए लोन वसूल करते थे और नए सदस्य भी जोड़ते थे, लेकिन इन कर्मचारियों ने ग्राहकों से वसूली की रकम को कंपनी में जमा करने के बजाय उसे अपने पास रख लिया।

विश्वासघात का अपराध दर्ज

शिकायत पर मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। इस दौरान आरोपी युवराज देवहारे (23), अभिषेक नाथ योगी (23) और मोनेश अहिरवार (22) को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें 11 नवम्बर को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420),विश्वासघात (धारा 409) और सामूहिक अपराध (धारा 34) के तहत मामला दर्ज किया है।

