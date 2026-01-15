BJP vs Congress: धान खरीदी व्यवस्था पर आमने-सामने कांग्रेस–BJP, नुकसान का जिम्मेदार कौन- चूहे या सरकार?

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान कवर्धा, महासमुंद सहित कई जिलों की समितियों में चूहों द्वारा करोड़ों रुपये का धान नुकसान पहुंचाने के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है, वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है।