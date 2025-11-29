Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Breaking News: रेलवे कर्मचारी ने फिनाइल पीकर की सुसाइड की कोशिश, इस बात से था परेशान, मचा हड़कंप

Raipur Breaking News: रायपुर रेल मंडल के कुछ अधिकारियों से लगातार परेशान होकर एक कर्मचारी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से रेल मंडल में अफरा-तफरी मच गई।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 29, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रायपुर रेल मंडल के कुछ अधिकारियों से लगातार परेशान होकर एक कर्मचारी ने फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से रेल मंडल में अफरा-तफरी मच गई।

फिलहाल घायल कर्मचारी को तुरंत देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

अधिकारियों के रवैये से था नाराज

जानकारी के अनुसार, कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर Sr DPO से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि अधिकारी ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्मचारी APO के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का उचित समाधान नहीं हो पाया। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने (Breaking News) फिनाइल पी लिया।

कर्मचारियों में आक्रोश

घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है। उनका कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतें सुनने से बचते हैं, जिससे गंभीर तनाव की स्थिति बनती है। कर्मचारी संगठनों ने जल्द जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

29 Nov 2025 01:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Breaking News: रेलवे कर्मचारी ने फिनाइल पीकर की सुसाइड की कोशिश, इस बात से था परेशान, मचा हड़कंप

रायपुर

छत्तीसगढ़

