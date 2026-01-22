IPS officers Posting: रायपुर में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव! कई IPS अफसरों के फेरबदल के संकेत, जानें पूरी डिटैल(photo-patrika)
IPS officers Posting: छत्तीसगढ़ के रायपुर में विष्णुदेव साय सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर पद सृजित करने का निर्णय लिया है। आज शाम राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद, आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआती अनुमान के अनुसार इस बार की लिस्ट लंबी हो सकती है क्योंकि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के साथ कुछ जिलों के आईजी और पुलिस अधीक्षक भी प्रभावित हो सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग का नाम पुलिस कमिश्नर पद के लिए सबसे आगे है। अगर उनका आदेश जारी होता है तो दुर्ग आईजी का बदलाव तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक-दो अन्य आईजी के तबादले की संभावना भी बनी हुई है। जहाँ भी पुलिस कमिश्नर का नियुक्ति होगा, वहां के रेंज के आईजी की नई पोस्टिंग की जाएगी। इससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं।
पुलिस कमिश्नर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रायपुर ग्रामीण एसपी की तैनाती को लेकर हो रही है। अटकलें हैं कि यह जिम्मेदारी किसी प्रमोटिव आईपीएस अफसर को दी जा सकती है, जो डीआईजी स्तर का होगा।
रायपुर पुलिस जोन में आईजी के रूप में वर्तमान आईजी अमरेश मिश्रा को ही प्रभार सौंपा जाएगा। ग्रामीण रेंज में रायपुर ग्रामीण, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले शामिल रहेंगे। यानि कि अमरेश मिश्रा के प्रभार में पांच जिले यथावत रहेंगे।
