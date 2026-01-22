IPS officers Posting: रायपुर में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव! कई IPS अफसरों के फेरबदल के संकेत, जानें पूरी डिटैल

सूत्रों के अनुसार, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग का नाम पुलिस कमिश्नर पद के लिए सबसे आगे है। अगर उनका आदेश जारी होता है तो दुर्ग आईजी का बदलाव तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक-दो अन्य आईजी के तबादले की संभावना भी बनी हुई है। जहाँ भी पुलिस कमिश्नर का नियुक्ति होगा, वहां के रेंज के आईजी की नई पोस्टिंग की जाएगी। इससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं।