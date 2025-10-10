CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति और नए केंद्र पर आज लगेगी मुहर

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Photo Patrika)
CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को मंत्रालय में होगी। दोपहर 11.30 बजे से होने वाली इस बैठक में धान खरीदी नीति पर मुहर लगने की संभावना है। हालांकि सीएम ने 15 नवम्बर से धान खरीदी की शुरुआत होने और किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी करने की बात कहीं है।
इस नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी जिक्र होगा। साथ ही नए खरीदी केंद्र शुरू करने का भी जिक्र होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नई योजनाओं की शुरुआत और कुछ नियमों में छूट देने संबंधी फैसला भी लिया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक 30 सितम्बर को हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग