रायपुर

Abhiyan: नो हेलमेट नो पेट्रोल सिर्फ पोस्टरों तक सीमित, नहीं दिखी सख्ती

रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से शहर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू किया जाएगा। शुरुआत में चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने की बात कहकर जागरूक किया जाएगा

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 02, 2025

नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के पहले दिन सोमवार दोपहर 12.30 बजे से पत्रिका की टीम रायपुर शहर के अलग-अलग कोने में स्थित पेट्रोल पंपों पर पड़ताल करने पहुंची। देखा कि पंपों पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों की भी लाइन लगी है। कर्मचारी सभी चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं, बिना हेलमेट वालों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर जागरूकता को लेकर पोस्टर भी नहीं दिखे, जबकि रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से शहर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम लागू किया जाएगा। शुरुआत में चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने की बात कहकर जागरूक किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को देखते हुए एसोसिएशन ने लिया है, लेकिन इसको लेकर न तो सख्ती बरती गई और न फैसले को फॉलो करते एसोसिएशन वाले दिखे।

इससे समझिए, पहले दिन पेट्रोल पंपों की क्या स्थिति रही

केस-1, दोपहर के 12.37 बज रहे थे, पं. रविशकंर शुक्ल यूनिवर्सिटी के पास स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पत्रिका की टीम पहुंची। यहां एक के बाद एक दोपहिया चालकों की लाइन बिना हेलमेट पहने पेट्रोल डलवाने के लिए लगी थीं। यहां हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने पोस्टर नहीं लगाया गया था। हालांकि कर्मचारी ने पेट्रोल डलवाने वालों को अगली बार आने पर हेलमेट पहनकर आने को कहा।
केस-2, 12.45 बजे आरके कॉलेज के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम में जब पत्रिका की टीम पहुंची तो देखा कि यहां भी किसी भी प्रकार का पोस्टर लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं लगाया गया है और ना ही लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा जा रहा है, जब कर्मचारी से हेलमेट पहनने जागरूक करने की बात कही गई तो उसका कहना था कि जिस पेट्रोल पंप में आदेश आया है वहां करवा रहे है, यहां अबतक किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आया है।

हेलमेट पहनने समझाईस नहीं दी जा रही

केस-3, रायपुरा स्थित पेट्रोल पंप में दोपहर 12.40 बजे पत्रिका टीम पहुंची। यहां भी सिर्फ दिखावे के लिए हेलमेट पहनने के लिए पोस्टर लगा हुआ था। बाइक चालकों को हेलमेट पहनने समझाईस नहीं दी जा रही थीं और ना ही जागरूक किया जा रहा था।
केस-4, न्यू राजेंद्र नगर स्थित भारत पेट्रोलियम में शाम 5.30 बजे पहुंचे तो देखा कि यहां भी दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने जागरूक नहीं किया जा रहा है। जबकि यहां सुरक्षा संदेश देते हुए पोस्टर लगाया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसको लेकर जब कर्मचारी से कहा कि लोगों को हेलमेट पहनने क्यों नहीं कह रहे तो उनका कहना था बस ऐसे ही।

Published on:

02 Sept 2025 01:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Abhiyan: नो हेलमेट नो पेट्रोल सिर्फ पोस्टरों तक सीमित, नहीं दिखी सख्ती

