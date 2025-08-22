Raipur News: कैंसर विभाग की बिल्डिंग बनेगी अब सात मंजिला, आंबेडकर अस्पताल:39.36 करोड़ मंजूर

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल स्थित कैंसर विभाग की बिल्डिंग 7 मंजिला बनेगी। अभी तीन मंजिला है। इसे ऊपर चार फ्लोर और बनाया जाएगा। हालांकि यह योजना तीन साल पहले बनाई गई थी। राज्य शासन ने इसके लिए 39.36 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इस परियोजना के लिए पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने में देरी न करें। तय सीमा में भवन का निर्माण कर मरीजों को राहत दें। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह बिल्डिंग सिर्फ किसी भवन या निर्माण कार्य का विस्तार नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए उम्मीद की नई किरण है। कैंसर अस्पताल के जी प्लस सिक्स के विस्तार के साथ राज्य की जनता को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।
वर्तमान में कैंसर विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। करीब 100 मरीज वार्ड में भर्ती रहते हैं। मरीजों की सिंकाई के लिए दो एडवांस लिनियर एक्सीलरेटर मशीन भी काफी पहले से है। स्थापना के साढ़े 7 साल बाद भी 22 करोड़ की पेट सीटी व गामा मशीन को चालू नहीं कर पाना राज्य सरकार की विफलता मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि कैंसर की जांच के लिए यह महत्वपूर्ण मशीनें आखिर क्यों चालू नहीं हो पा रही है, जांच का विषय है।