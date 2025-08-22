Raipur News: कैंसर विभाग की बिल्डिंग बनेगी अब सात मंजिला, आंबेडकर अस्पताल:39.36 करोड़ मंजूर

वर्तमान में कैंसर विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। करीब 100 मरीज वार्ड में भर्ती रहते हैं। मरीजों की सिंकाई के लिए दो एडवांस लिनियर एक्सीलरेटर मशीन भी काफी पहले से है। स्थापना के साढ़े 7 साल बाद भी 22 करोड़ की पेट सीटी व गामा मशीन को चालू नहीं कर पाना राज्य सरकार की विफलता मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि कैंसर की जांच के लिए यह महत्वपूर्ण मशीनें आखिर क्यों चालू नहीं हो पा रही है, जांच का विषय है।