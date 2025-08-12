12 अगस्त 2025,

रायपुर

CG News: बड़ी खुशखबरी! जनजातीय बहुल क्षेत्र रामानुजगंज में खुलेगा केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

Raipur News: किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात की।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

मंत्री राम विचार नेताम (फोटो सोर्स- X हैंडल)
मंत्री राम विचार नेताम (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CG News: किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मंत्री नेताम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज जनजातीय बहुल क्षेत्र है। शिक्षा की दृष्टि से रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए क्षेत्रवासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर लंबे समय से मांग की जा रही है।

इस पर केंद्रीय मंत्री ने रामानुजगंज में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खोलने का आश्वसन दिया। इस अवसर पर मंत्री नेताम ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री का आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री नेताम की पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

स्थानीय लोगों में खुशी की लहर

रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय की मांग कई वर्षों से उठाई जा रही थी। इस पहल से अब उम्मीद जगी है कि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।

Published on:

12 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: बड़ी खुशखबरी! जनजातीय बहुल क्षेत्र रामानुजगंज में खुलेगा केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

