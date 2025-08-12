CG News: बड़ी खुशखबरी! जनजातीय बहुल क्षेत्र रामानुजगंज में खुलेगा केंद्रीय स्कूल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

CG News: किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मंत्री नेताम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बताया कि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज जनजातीय बहुल क्षेत्र है। शिक्षा की दृष्टि से रामानुजगंज में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए क्षेत्रवासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर लंबे समय से मांग की जा रही है।