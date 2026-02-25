CG Accident: महिला को बचाने गए युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर पर दर्दनाक मौत

रिंग रोड-1 पर डिवाइडर से एक ट्रक के टकराने के बाद लंबा जाम लग गया। यह दुर्घटना कुशालपुर पुल के ऊपर में हुई थी। अनियत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया था। दुर्घटना के वजह से वाहनों को पुल के नीचे भी भेजा जा रहा था। सर्विस रोड में अधिक दबाव होने से वहां पर जाम की स्थिति बन गई थी। दो क्रेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मालवाहक को हटाया जा सका।