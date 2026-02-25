गर्मी से पहले ही सुलगे जंगल! 2025 का रिकॉर्ड फिर दोहराने का डर, बीजापुर सबसे ज्यादा प्रभावित

आगजनी का असर केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहता। लपटों में दुर्लभ वनौषधियां, नए उगते पौधे और पक्षियों के घोंसले जलकर नष्ट हो जाते हैं। कई बार हिरण, खरगोश और सरीसृप जैसे वन्य प्राणी धुएं और आग की चपेट में आकर जान गंवा देते हैं। इसके अलावा, धुआं और प्रदूषण आसपास के वन ग्रामों तक फैलता है, जिससे ग्रामीणों—विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों—को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार लगने वाली आग जंगलों की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर दीर्घकालिक असर छोड़ती है।