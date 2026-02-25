CG News: राजधानी के इन मुख्य मार्गों में रैली-जुलूस पर रोक, यातायात सुगम बनाने के लिए प्रशासन सख्त

प्रतिवेदन में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, रैली या शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी। इस अनुशंसा से सहमति जताते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निम्न क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है —