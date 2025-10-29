Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं..

CG Birth Certificate: छत्तीसगढ़ में भी प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 29, 2025

CG birth certificate online

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन ( Create Photo patrika )

CG Birth Certificate Online: देश के महारजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है। इसके माध्यम से अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। ( CG News ) छत्तीसगढ़ में भी प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है।

CG Birth Certificate: 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म तिथि प्रमाणित करना अनिवार्य

संशोधन के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध आधार होगा। इस तिथि के पूर्व जन्मे बच्चों के मामलों में अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे, परंतु अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही तिथि प्रमाण का एकमात्र स्रोत होगा। राज्य में अप्रैल 2023 के बाद से जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है।

2023 में लॉन्च हुआ था पोर्टल

बता दें कि वर्ष 2023 में संशोधित पोर्टल के लॉन्च के बाद प्रारंभिक चरण में कुछ तकनीकी कठिनाइयां आई थीं, जिन्हें भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा समाधान कर दिया गया। साथ ही राज्य के सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नए पोर्टल के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। राज्य में अप्रैल 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, और वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह से तकनीकी रूप से सुचारू रूप से संचालित है।

इनके लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं

इस प्रकार स्पष्ट है कि अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के जन्म तिथि प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। उनके लिए अन्य दस्तावेज भी मान्य है, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म प्रमाण का एकमात्र आधार होगा। पूर्व में जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मैन्युअल पद्धति से जारी किया गया था, उनके लिए भी अब पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान उपलब्ध है। इससे पुराने प्रमाण पत्र भी डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 12:51 pm

Published on:

29 Oct 2025 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं..

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

Public Holiday in chhattisgarh
रायपुर

CGPSC Scam: 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टामन सोनवानी के बेटे-भतीजे, कारोबारी के बेटे-बहू, देखें

Supreme Court
रायपुर

पढ़ाना छोड़ राज्योत्सव में ड्यूटी देंगे 200 से ज्यादा शिक्षक, 1,426 स्कूल होंगे प्रभावित

cg rajyotsava news
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

4708 शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.