CG Breaking News: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Breaking News: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों में नए डीन नियुक्त कर दिए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा आज आदेश जारी किया गया।

रायपुर

Khyati Parihar

Jan 23, 2026

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Breaking News: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों में नए डीन नियुक्त कर दिए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा आज आदेश जारी किया गया। इनमें जशपुर, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कवर्धा और दंतेवाड़ा शामिल हैं। नियुक्त डीनों पर नए कॉलेजों को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी भी रहेगी।

विभाग के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य नए मेडिकल कॉलेजों के कार्यों को सुचारू रूप से प्रारंभ करना और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है कि डीनों की नियुक्ति से कॉलेजों के निर्माण, शैक्षणिक ढांचे के विकास और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में तेजी आएगी। इससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

देखें List

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Breaking News: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति, चिकित्सा शिक्षा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

