CG Breaking News: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

विभाग के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य नए मेडिकल कॉलेजों के कार्यों को सुचारू रूप से प्रारंभ करना और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है कि डीनों की नियुक्ति से कॉलेजों के निर्माण, शैक्षणिक ढांचे के विकास और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में तेजी आएगी। इससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।