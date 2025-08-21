CG Cabinet: शपथ ग्रहण समारोह में नाराज दिखे सीनियर नेता, कुछ ने बनाई दूरी! अब सामंजस्य बिठाना चुनौती

CG Cabinet: साय सरकार के सत्ता संभालने के 20 माह बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। बुधवार को तीन नए मंत्रियों के शामिल होने से साय की टीम में 14 मंत्री हो गए। वहीं, वरिष्ठ नेताओं की विरासत संभालने का जिम्मा भी नए मंत्रियों को मिला क्योंकि जब से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही थीं, यही अनुमान लगाया जा रहा था कि पुराने और कद्दावर नेताओं जो कि सिर्फ विधायक हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। ( CG News ) इसके विपरीत विस्तार वैसा हुआ जैसा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के दौरान हुआ था। भाजपा ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज नेताओं को मनाकर और उनसे सामंजस्य बिठाकर काम करना जरूरी होगा।