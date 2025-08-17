CG Cabinet: 21 अगस्त से पहले होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार, इन 3 नामों पर हो रही चर्चा… संसदीय सचिवों पर भी लग सकती है मुहर

ऐसे में भाजपा में चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार या फिर मंगलवार को हो सकता है। तीन नामों पर ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, बिलासपुर से वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल और दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इन नामों की चर्चा भी भाजपा में चल रही है। इसमें कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत और आरंग विधायक गुरु खुशवंत सिंह साहेब के नाम शामिल हैं।