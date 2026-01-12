CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर का खतरा बढ़ा, कई जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। पेंड्रा, अंबिकापुर समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में तापमान तेजी से गिरने से सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं कोहरे और ठंडी हवाओं के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है।
मौसम विभाग ने दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के कई जिलों में शीतलहर चलने की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है, जिससे रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा।
कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है, खासकर राजधानी रायपुर, नवा रायपुर और आसपास के इलाकों में, जिससे दृश्यता कम होने और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, सुबह और देर शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें तथा बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही, वाहन चालकों से अपील की गई है कि कोहरे के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं।
राजधानी रायपुर और नवा रायपुर में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सुबह और शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने तथा बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
